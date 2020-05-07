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Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана 

РИА Новости и ещё 25 23 часа назад
Трамп наложил вето на запрет воевать против Ирана
Фото: EPA
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
"Сегодня я наложил вето на резолюцию S. J. Res. 68, которая предписывала мне прекратить использование вооруженных сил Соединенных Штатов в военных действиях против Ирана. Это была очень оскорбительная резолюция, внесенная демократами в рамках их стратегии победы на выборах (в конгресс) 3 ноября путем разделения Республиканской партии. Те немногие республиканцы, которые голосовали за нее, сыграли им на руку", — говорится в заявлении президента, распространенном Белым домом.
Глава государства уверен, что резолюция конгресса основывается на "неверном понимании фактов и закона" и настаивает, что ликвидация иранского генерала Касима Сулеймани была "полностью разрешена (американским) законом".
"Резолюция подразумевает, что конституционные полномочия президента по применению военной силы ограничены защитой Соединенных Штатов и их вооруженных сил от неминуемого нападения. Это неверно. Мы живем во враждебном мире среди возникающих угроз, и конституция признает, что президент должен уметь предвидеть следующие шаги наших противников и принимать быстрые и решительные ответные меры. Вот что я сделал!" — заявил Трамп.
Резолюцию в марте поддержало большинство конгрессменов. До этого в феврале ее одобрил сенат, где большинство принадлежит республиканцам, а не демократам, как в палате представителей. Это стало сигналом для администрации, что даже однопартийцы Трампа не разделяют его курс по Ирану и опасаются втягивания США в войну с исламской республикой.
Документ, который в сенате внес демократ Тим Кейн, обязывает Трампа "прекратить все враждебные действия, направленные против Ирана", до особого распоряжения или объявления войны, что по конституции делает только конгресс.
При этом в резолюции указывается, что она не должна быть истолкована как "препятствие Соединенным Штатам защитить себя от неминуемого нападения". Особо отмечается, что президент несет "конституционную ответственность за принятие мер по защите США, их территорий, владений, граждан, военнослужащих и дипломатов от нападения".
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
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Армия , В мире , Войска , Тим Кейн , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Пентагон , Иран , США
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