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Спецпредставитель США обсудит с «Талибаном» выполнение договоренностей 

РИА Новости и ещё 3 7 мая 2020
США проведут переговоры с талибами
Фото: © AP Photo / Rahmat Gul
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад вылетел 5 мая в Доху, чтобы обсудить с представителями радикального движения "Талибан" выполнение договоренностей, говорится в распространенном в среду сообщении госдепартамента.
"В Дохе посол Халилзад встретится с представителями "Талибана", чтобы потребовать полного выполнения соглашения между США и "Талибаном", — говорится в документе.
Прошлая подобная встреча была в середине апреля.
Затем Халилзад посетит Нью-Дели и Исламабад, где также будет обсуждать афганское урегулирование.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
В понедельник представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал сообщил, что власти освободили из тюрем 361 талиба. Он добавил, что освобождения продолжатся согласно указу, пока не будут освобождены 1,5 тысячи членов движения.
Ранее сообщалось об освобождении 300 талибов, а движение "Талибан" со своей стороны отпустило 20 пленных и передало их Международному комитету Красного Креста в провинции Кандагар на юге Афганистана.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Международный комитет Красного Креста , Госдеп США , Талибан , Афганистан , США
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