США проведут переговоры с талибами

"В Дохе посол Халилзад встретится с представителями "Талибана", чтобы потребовать полного выполнения соглашения между США и "Талибаном", — говорится в документе.

Прошлая подобная встреча была в середине апреля.

Затем Халилзад посетит Нью-Дели и Исламабад, где также будет обсуждать афганское урегулирование.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

В понедельник представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал сообщил, что власти освободили из тюрем 361 талиба. Он добавил, что освобождения продолжатся согласно указу, пока не будут освобождены 1,5 тысячи членов движения.