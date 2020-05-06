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Россия по-новому «защитит» свои подлодки 

Lenta.ru 6 мая 2020
Россия по-новому «защитит» свои подлодки
Фото: Минобороны РФ
Военно-морской флот (ВМФ) России для «защиты» своих стратегических субмарин и соответствующих морских баз от вражеских подлодок направит «охотничью стаю». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.
По данным издания, «охотничья стая» включает в себя противолодочные вертолеты Ка-27, малые противолодочные корабли и новейший патрульный корвет проекта 22160 «Василий Быков».
Отмечается, что новая тактическая система защиты российских субмарин разработана в прошлом году и успешно испытана в апреле текущего в Черном море.
В июле 2019 года военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин заявил, что российский «москитный флот» способен защищать страну в прибрежных водах, но не дает «возможности геополитического влияния в регионах мира».
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Армия , Оружие , ВМФ России , Василий Быков , Дмитрий Литовкин , ИТАР-ТАСС
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