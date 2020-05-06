Россия по-новому «защитит» свои подлодки 

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Военно-морской флот (ВМФ) России для «защиты» своих стратегических субмарин и соответствующих морских баз от вражеских подлодок направит «охотничью стаю». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

По данным издания, «охотничья стая» включает в себя противолодочные вертолеты Ка-27, малые противолодочные корабли и новейший патрульный корвет проекта 22160 « Василий Быков ».

Отмечается, что новая тактическая система защиты российских субмарин разработана в прошлом году и успешно испытана в апреле текущего в Черном море.