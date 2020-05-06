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Российским военным запретили рассказывать о службе в соцсетях и СМИ 

Lenta.ru и ещё 12 6 мая 2020
Военным запретили рассказывать о службе в соцсетях
Фото: РИА Новости
Российским военнослужащим запретили рассказывать о своей службе в социальных сетях и СМИ. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Своим указом Путин внес поправки в Дисциплинарный устав Вооруженных сил России. Согласно документу, военным запрещается распространять информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам. Также запрещено публиковать данные о других военнослужащих и гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, позволяющую определить место нахождения этих лиц в определенный период.
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Армия , Владимир Путин
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