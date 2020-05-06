Военным запретили рассказывать о службе в соцсетях

Российским военнослужащим запретили рассказывать о своей службе в социальных сетях и СМИ. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина , опубликованном на официальном портале правовой информации.

Своим указом Путин внес поправки в Дисциплинарный устав Вооруженных сил России. Согласно документу, военным запрещается распространять информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам. Также запрещено публиковать данные о других военнослужащих и гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, позволяющую определить место нахождения этих лиц в определенный период.