Россию заподозрили в слежке за французской субмариной

Российский флот заподозрили в попытке проследить за испытаниями новейшей французской атомной подводной лодки. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на газету La Manche Libre.

Как отмечает издание, испытания субмарины «Сюффрен» типа «Барракуда» проходили в конце апреля. В это же время близ побережья города Шербур, где базируется подлодка, были замечены два судна, входящих в состав Военно-морского флота России — средний морской танкер «Академик Пашин» и корвет «Бойкий».

По данным Naval News, «Академик Пашин» находился в данном районе с 16 апреля. Кроме того, там же был замечен спасательный буксир «Николай Чикер», а ранее — океанографическое исследовательское судно «Янтарь». 27 апреля танкер прошел Дуврский пролив и направился в Мурманск.

О присутствии российских судов близ территориальных вод Франции сообщали как французские, так и британские Военно-морские силы. При этом данных о том, что на борту «Академика Пашина» может находиться какая-либо следящая аппаратура, нет. В то же время отмечается, что «Бойкий» в случае необходимости может собирать разведданные.

О том, что «Сюффрен», строительство которой началось еще в 2007 году, впервые вышла в открытое море, стало известно 29 апреля. Отмечалось, что ходовые тесты главного долгостроя французского флота должны были пройти в марте, но были отложены на месяц из-за карантина, введенного на верфи в связи с распространением коронавируса. Теперь же, отмечает Naval News, можно предположить, что отсрочка начала испытаний субмарины была связана с присутствием в районе российских судов.

В конце прошлого года сообщалось, что в Карибском море, недалеко от границ США, было замечено российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь». Отмечалось, что оно работало с выключенными или функционирующими на небольшой мощности передатчиками автоматической идентификационной системы и могло размещать шпионские устройства на подводных коммуникациях.