Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский флот заподозрили в слежке за новейшей французской субмариной 

Lenta.ru и ещё 1 6 мая 2020
Россию заподозрили в слежке за французской субмариной
Фото: Ludovic Marin / AP
Российский флот заподозрили в попытке проследить за испытаниями новейшей французской атомной подводной лодки. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на газету La Manche Libre.
Как отмечает издание, испытания субмарины «Сюффрен» типа «Барракуда» проходили в конце апреля. В это же время близ побережья города Шербур, где базируется подлодка, были замечены два судна, входящих в состав Военно-морского флота России — средний морской танкер «Академик Пашин» и корвет «Бойкий».
По данным Naval News, «Академик Пашин» находился в данном районе с 16 апреля. Кроме того, там же был замечен спасательный буксир «Николай Чикер», а ранее — океанографическое исследовательское судно «Янтарь». 27 апреля танкер прошел Дуврский пролив и направился в Мурманск.
О присутствии российских судов близ территориальных вод Франции сообщали как французские, так и британские Военно-морские силы. При этом данных о том, что на борту «Академика Пашина» может находиться какая-либо следящая аппаратура, нет. В то же время отмечается, что «Бойкий» в случае необходимости может собирать разведданные.
О том, что «Сюффрен», строительство которой началось еще в 2007 году, впервые вышла в открытое море, стало известно 29 апреля. Отмечалось, что ходовые тесты главного долгостроя французского флота должны были пройти в марте, но были отложены на месяц из-за карантина, введенного на верфи в связи с распространением коронавируса. Теперь же, отмечает Naval News, можно предположить, что отсрочка начала испытаний субмарины была связана с присутствием в районе российских судов.
В конце прошлого года сообщалось, что в Карибском море, недалеко от границ США, было замечено российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь». Отмечалось, что оно работало с выключенными или функционирующими на небольшой мощности передатчиками автоматической идентификационной системы и могло размещать шпионские устройства на подводных коммуникациях.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Последние новости
Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса В Москве умер 51 пациент с коронавирусом В Москве умер 51 пациент с коронавирусом
Комментарии
Армия , Войска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нетрезвая женщина залила газировкой Вечный огонь
Нетрезвая женщина залила газировкой Вечный огонь
Германия потребовала от России протянутой руки
Германия потребовала от России протянутой руки
Они не боятся коронавируса и кризиса
Они не боятся коронавируса и кризиса
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение