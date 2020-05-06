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США учатся бомбардировкам у границы с Россией 

Артём Кульша и ещё 3 6 мая 2020
США учатся бомбардировкам у границы с Россией
Фото: Reuters
Стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США провели учебное бомбометание неподалеку от границ России. Об этом, как сообщает «Интерфакс», уведомили в Министерстве обороны США.
Некоторое время назад два сверхзвуковых бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer взлетели с авиабазы Эллсворт в городе Рапид-Сити, штат Южная Дакота, в сопровождении самолетов-заправщиков совершили беспосадочный полет длительностью 24 часа до полигона Тапа в Эстонии, расположенном примерно в 100 километрах от российской границы, и провели там учебное бомбометание.
В Министерстве обороны США сообщили, что присутствие американских стратегических бомбардировщиков на европейском театре военных действий способствует стабильности там и демонстрирует союзникам и партнерам поддержку со стороны Соединенных Штатов.
В марте, как сообщал «Рамблер», американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin обнародовала видеозапись, на которой показала уничтожение российских ракетного комплекса «Тополь-М» и зенитного ракетного комплекса С-400 крылатой ракетой.
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Армия , Войска , Пентагон , США
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