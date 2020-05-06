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Пять самых странных оружейных гибридов назвали в России 

Российская Газета 6 мая 2020
Пять самых странных оружейных гибридов назвали в России
Фото: Altoing / wikimedia.org
Попытки совместить в одном оружии несколько разных образцов не всегда были удачными. Однако в истории есть действительно эффективные примеры гибридов, которым нашлось применение в бою.
Еженедельник "Звезда" собрал пять примеров самых странных гибридов. Первое место в списке заняло изобретение советского оружейника Михаила Дьяконова: миномет-лопата 1939 года. Внешне оружие напоминало обычную саперную лопату, всегда бывшую обязательной частью снаряжения. Но ее стальная рукоять представляла собой минометный ствол калибра 37 мм. Внутри находилась сошка: ее можно было вынуть и использовать в качестве опоры. Лопата становилась минометом меньше чем за минуту.
Altoing / wikimedia.org
У изобретения был ряд недостатков. Например, неудачный калибр из-за соображений компактности. Специально разработанная осколочная мина оказалась не очень эффективной. На миномете не было прицельных приспособлений, поэтому точность наведения падала. В качестве лопаты использовать разработку было непросто. Конструкция оказалась непрочной, а рукоятка — неудобной. Изобретение Дьяконова сняли с производства в 1941 году.
Latente Flickr / wikimedia.org
Вторым в списке идет комбинированный револьвер "Апаш", изготовленный в 1869 году по патенту бельгийца Луи Дольна. В сложенном виде он представлял собой кастет, но пользоваться им было неудобно. Внутри находился еще и раскладной нож длиной 89 мм, который держался на ненадежном шарнире. Револьвер был без ствола: "перечница" позволяла стрелять на 5 метров максимум, а пуля калибра 7 мм могла только напугать. Вероятность осечки была очень высокой из-за конструктивных особенностей. Несколько тысяч выпущенных револьверов пошли, в основном, по частным коллекциям из-за необычного вида.
На третьем месте оказался советский ампуломет, изобретатель которого остался неизвестным. Он был принят на вооружение в 1941 году. С помощью небольшого порохового заряда оружие стреляло специальными стеклянными ампулами с зажигательной смесью. Огонь от разорвавшегося снаряда потушить было почти невозможно. Главный минус — из-за хрупкости ампулы не всегда достигали цели. Впрочем, стреляло оружие не только ампулами: известно даже о разбрасывании листовок с помощью этой разработки.
Leyt-sov / wikimedia.org
Четвертым в списке стоит гранатомет-карабин "Буря". Оружие для советского спецназа было разработано в 70-е годы прошлого века. Гибрид бесшумной винтовки и гранатомета конструкторы сделали максимально компактным. Вместо рукояти — магазин, основной боеприпас — патрон ПФАМ. С помощью "Бури" можно было запускать гранаты: были специальные снаряды, получившие название "Ящерица". Их ставили на ствол и толкали с помощью энергии пули. Удерживать оружие было не очень удобно, но тем не менее оно нашло применение не только у советского спецназа, но и у антитеррористических подразделений ФСБ России.
Замыкает список американская разработка Knight's Armament ChainSAW. Его основой стал пулемет Stoner 96. Внутри он сохранил свою сущность. А снаружи разработчики поставили подствольный гранатомет M203 и несколько планок Пикатинни. Странный гибрид устрашающего вида так и остался выставочным образцом.
MIL-SPEC MONKEY / youtube.com
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Армия , Изобретения , ФСБ
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