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Пентагон изложил свою версию Второй мировой войны 

Алиса Селезнёва и ещё 7 11 часов назад
Минобороны США разместило викторину о Второй мировой войне и презентацию «День победы в Европе: время празднования, осмысления». Об этом сообщает РИА Новости.
В своей презентации, по информации издания, американское военное ведомство дало краткое изложение действий США во время войны, начиная с высадки в Нормандии. При этом роль СССР обходится стороной, не упоминается даже встреча советских и американских солдат в апреле 1945 года, несмотря на то, что слайд с барельефом, запечатлевшим это событие, приведен.
«Конфликт начался в 1939 году, когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу. Среди погибших было около 6 миллионов евреев, которые были убиты нацистской Германией», — уверяет Пентагон.
Говоря о праздновании победы в Европе в странах-союзницах, авторы презентации привели в пример Францию, которая, по их словам, «приняла на себя большую часть всей тяжести боевых действий».
Про СССР в этом месте сказано лишь, что «9 мая Советы отмечали свой собственный „День Победы“.
Авторы презентации также напомнили, что после победы над Германией война с участием „США и союзников“ продолжалась против Японии на Тихом океане и подчеркнули, что „освобожденные союзными войсками регионы Западной Европы стали процветающими демократическими государствами, а освобожденные на востоке страны были десятилетиями оккупированы советскими войсками“.
»Рамблер» писал, что ранее посольство России призвало США отказаться от реализации псевдоисторических программ, обвинив в «циничной попытке переписать историю».
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Армия , Видео , Войска , Фальсификации , Министерство обороны , Пентагон
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