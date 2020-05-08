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В Госдепе назвали «плохой новостью» наступление ЛНА на Триполи 

РИА Новости 27 минут назад
«Плохая новость»: США о наступлении ЛНА на Триполи
Фото: © AP Photo / Mohamed Ben Khalifa
США считают "плохой новостью" наступление Ливийской национальной армии на Триполи, заявил первый зампомощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Генри Вустер.
Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром объявила о наступлении на столицу Ливии Триполи, которую контролирует противостоящее Хафтару Правительство национального согласия (ПНС). ЛНА заявила в конце апреля, что приостанавливает боевые действия на время месяца Рамадан, но сообщения о столкновениях продолжали поступать.
"Нет, Соединенные Штаты не поддерживают военные действия ЛНА против Триполи. С нашей точки зрения атака на столицу отвлекает ресурсы от того, что является приоритетов для нас — борьбой с ИГ* и "Аль-Каидой* в странах исламского Магриба", — сказал Вустер на брифинге в госдепартаменте.
"Кроме того, это вызывает гуманитарный кризис. Короче говоря, это плохие новости. Мы это не поддерживаем, и мы не поддерживаем его (Хафтара — ред.) действия", — добавил Вустер.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
*Террористичекие организации, запрещенные в России.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Муаммар Каддафи , ЕС , ООН , Госдеп США , Ливия , США
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