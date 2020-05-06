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Global Firepower (США): украинская армия поднялась в мировом рейтинге 

ИноСМИ 6 мая 2020
Вооруженные Силы Украины улучшили позицию в международном рейтинге Global Firepower, характеризующем военную мощь государств, соответствующий доклад опубликован организацией.
По итогам ежегодного обзора эксперты GFP поставили ВСУ на 27 место среди 138 стран. По итогам предыдущего обзора украинская армия занимала 29 место среди 137 стран.
В ходе исследования оцениваются свыше 50 показателей, среди которых вооружение, войска, техника, численность, транспортная инфраструктура, военный бюджет и др.
В рейтинге не учитывается боевой опыт армии. Вместе с тем в обзоре эксперты GFP отмечают, что на фоне продолжающегося вооруженного конфликта на востоке страны украинская армия продолжает повышать свою обороноспособность.
Как сообщалось, ВСУ получили из Харькова новую партию БТР-4Е. Все пять новейших БТР-4Е были приняты военной приемной комиссией и отбыли в воинскую часть.
Также Украина поднялась в мировом рейтинге военных расходов на 6 позиций и занимает 35 место в мире.
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Армия , Видео , США
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