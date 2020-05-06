Опубликовано видео ко дню рождения «Стрижей» 

Ровно 29 лет назад, 6 мая 1991 года, была образована пилотажная группа "Стрижи". В честь своего дня рождения группа пилотов "Стрижей" выступила на авиационном показе на самолетах МиГ-29.

"Стрижи" — это авиационная группа высшего пилотажа Вооруженных Сил России. Выполняет различные элементы как одиночного, так и группового пилотажа на истребителях МиГ-29. Эта группа мастеров была сформирована на базе легендарного 234-го Прокуровского авиаполка, главной задачей которого с 1951 года было организация и проведение воздушных парадов над Москвой. В 1983 году этот авиаполк был одним из первых, кто начал осваивать истребители МиГ-29.