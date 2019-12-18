Обновленные ракетоносцы запущены в серию

Валерий Герасимов. Российские авиапроизводители развернули серийное производство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. В ближайшие годы обновленные самолеты начнут поступать в войска, заявил начальник Генштаба РФ

17 декабря начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерий Герасимов встретился с представителями военнодипломатического корпуса, аккредитованными в России

Полный текст брифинга смотрите на сайте:https://t.co/fXYhGFi8q1#Минобороны #МинистерствоОбороны pic.twitter.com/Z5wdircUP3— Минобороны России (@mod_russia) 18 декабря 2019 г.

Он уточнил, что модернизация таких боевых самолетов, как Ту-95МС и Ту-160 позволяет поддерживать боеготовность российских стратегических сил.

Сообщается, что на Ту-160М установят новый комплекс бортовой обороны, современное вооружение, системы связи и модернизированные двигатели, которые должны увеличить дальность полета ракетоносца.

Первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году. Самолеты, которые сейчас стоят на вооружении, также будут модернизированы до уровня "М".