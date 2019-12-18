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Политика

Обновленные ракетоносцы запущены в серию 

Вести.Ru и ещё 1
2 часа назад
Обновленные ракетоносцы запущены в серию
Фото: Twitter
Российские авиапроизводители развернули серийное производство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. В ближайшие годы обновленные самолеты начнут поступать в войска, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.
Он уточнил, что модернизация таких боевых самолетов, как Ту-95МС и Ту-160 позволяет поддерживать боеготовность российских стратегических сил.
Сообщается, что на Ту-160М установят новый комплекс бортовой обороны, современное вооружение, системы связи и модернизированные двигатели, которые должны увеличить дальность полета ракетоносца.
Первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году. Самолеты, которые сейчас стоят на вооружении, также будут модернизированы до уровня "М".
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Комментарии
Армия , Валерий Герасимов , Генштаб
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