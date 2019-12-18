Масштабный конфликт: НАТО готовится к войне

Масштабный конфликт: в Генштабе рассказали о подготовке НАТО к войне

НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту, заявили в Генштабе ВС России . Там обратили внимание, что в последнее время альянс все активнее начал продвигать тезис о «российской военной угрозе». Вместе с тем Москва пришла к выводу, что на сегодняшний день риски возникновения войны отсутствуют.

Североатлантический альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту — об этом свидетельствуют сценарии интенсивных военных учений блока, заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов . Его слова приводит газета «Красная звезда».

Он обратил внимание, что на фоне наращивания активности Североатлантического альянса западные союзники продвигают тезис о «российской военной угрозе».

По его словам, в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника, а на прошедшем ранее саммите НАТО объявили об увеличении оперативности переброски сил усиления на «восточный фланг» военно-политического блока.

«Любой шаг России в области обеспечения своей военной безопасности, любое плановое и транспарентно проводимое мероприятие по строительству армии и флота, каждое учение пропагандистами Запада и фейковыми СМИ однозначно преподносится как «угроза миру», — подчеркнул Герасимов.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам саммита альянса в Лондоне в начале декабря заявил, что военный блок не считает Москву своим врагом или противником. В интервью журналистам телеканала CNN он пояснил, что организация вообще «не делит мир на противников и друзей». По его словам, военный блок всегда пытается улучшить отношения.

К тому же он отметил, что современная Россия и СССР во времена «холодной войны» — это не одно и то же, а НАТО изначально создавалась как раз для противостояния Советскому Союзу.

Начальник Генштаба отметил, что с 2016 года страны-участницы альянса нарастили расходы на оборону в общей сложности на $130 млрд, а к 2024 году планируют увеличить этот показатель на $400 млрд

Помимо этого, его насторожило принятое на саммите НАТО решение о признании космического пространства отдельной сферой ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством.

К тому же, сегодня США продолжают развертывать в Европе компоненты своих систем противоракетной обороны (ПРО), напомнил Герасимов. «В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — констатировал российский военный.

Важнейшим направлением диалога Москвы с США и НАТО он назвал снижение рисков опасных военных инцидентов.

Кроме того, Герасимов выступил за возобновление контактов России и альянса для решения накопившихся проблемных вопросов. Генерал выразил мнение, что действия альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия — НАТО.

«По-прежнему считаем актуальной инициативу об обязательном использовании траспондеров самолетами ОВВС (Объединенных военно-воздушных сил. — «Газета.Ru») блока и ВКС России при выполнении полетов над Балтийским морем. Требуется совершенствовать механизмы предотвращения опасной военной деятельности, включая уточнение порядка обмена сигналами и определение минимально допустимых дистанций между военными кораблями и самолетами», — подчеркнул он.

При этом, по его словам, на сегодняшний день отсутствуют предпосылки для начала крупномасштабной войны в период до 2050 года, хотя обстановка в мире остается нестабильной. Глава Генштаба объяснил это стремлением некоторых стран навязать свои принципы другим суверенным государствам, «в том числе с использованием силовых методов».

«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — заявил Герасимов.

Именно поэтому, как он считает, не стоит полностью исключать возможность возникновения кризисных ситуаций, способных перерасти в конфликт большого масштаба.

Начальник Генштаба заверил, что Россия будет поддерживать оборонный потенциал на достаточном уровне для отражения любой агрессии против страны как сейчас, так и в будущем