Дивизион С-300ПС заступил на дежурство в Таджикистане

Дивизион С-300ПС заступил на боевое дежурство в Таджикистане

Задачи дивизиона — прикрытие объектов 201-й российской военной базы от средств воздушно-космического нападения.

Зенитный ракетный дивизион С-300ПС Центрального военного округа заступил на опытно-боевое дежурство на полигоне 201-й военной базы РФ Таджикистане , сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин

«Еще одним знаковым событием в вопросах укрепления международного военного сотрудничества стала постановка в Республике Таджикистан в декабре этого года на опытно-боевое дежурство зенитного ракетного дивизиона С-300ПС. В основу его задач входит прикрытие объектов 201-й российской военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также обеспечение противовоздушной обороны Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности», — сообщил Лапин.

Ранее расчеты С-300ПС отработали перехват целей в горах Таджикистана. Всего на российской военной базе в новом учебном году пройдет более 100 учений.

PЗC С-300 способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами. Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом до 6 целей и наводить по ним до 12 ракет.