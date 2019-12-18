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Дивизион С-300ПС заступил на боевое дежурство в Таджикистане 

ТК «Звезда» и ещё 4
3 часа назад
Дивизион С-300ПС заступил на дежурство в Таджикистане
Фото: ТК «Звезда»
Задачи дивизиона — прикрытие объектов 201-й российской военной базы от средств воздушно-космического нападения.
Зенитный ракетный дивизион С-300ПС Центрального военного округа заступил на опытно-боевое дежурство на полигоне 201-й военной базы РФ в Таджикистане, сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.
«Еще одним знаковым событием в вопросах укрепления международного военного сотрудничества стала постановка в Республике Таджикистан в декабре этого года на опытно-боевое дежурство зенитного ракетного дивизиона С-300ПС. В основу его задач входит прикрытие объектов 201-й российской военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также обеспечение противовоздушной обороны Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности», — сообщил Лапин.
Ранее расчеты С-300ПС отработали перехват целей в горах Таджикистана. Всего на российской военной базе в новом учебном году пройдет более 100 учений.
PЗC С-300 способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами. Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом до 6 целей и наводить по ним до 12 ракет.
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Комментарии
Армия , Александр Лапин , Таджикистан
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