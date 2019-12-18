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«Пересвет» встал на защиту российских ядерных ракет 

Вести.Ru и ещё 3
3 часа назад
«Пересвет» встал на защиту российских ядерных ракет
Фото: Twitter
Лазерный комплекс "Пересвет" встал на боевое дежурство. Он должен защитить от нападения российские мобильные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет, заявил начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе. "Пересвет" работает с начала декабря, пишет агентство ТАСС.
Кроме того, на данный момент уже три полка отечественных Ракетных войск стратегического назначения перешли на межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс". Что касается новейшего гиперзвукового комплекса "Авангард", то его создание завершено, в ближайшее время он должен поступить на вооружение.
Информации о лазере "Пересвет" мало. Предполагается, что он предназначен для перехвата вражеских летательных аппаратов и ракет.
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