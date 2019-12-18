Россия сочла лишними иностранные корабли на Севморпути

Россия сочла иностранное военное присутствие на Севморпути ненужным

Он заверил иностранных военных атташе, что Россия сама может «обеспечить безопасность судоходства», пишет «Красная звезда».

В Арктике Россия намерена усовершенствовать ПРО, что усилит контроль воздушного пространства и над Северным морским путем, передает РИА «Новости».

Планируется замена существующих образцов вооружения и военной техники на перспективные. Кроме того, Россия построит новые корабли ледового класса.

Также Герасимов рассказал, что Северный флот России не станут делать очередным военным округом.

Напомним, Северный морской путь — судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана.