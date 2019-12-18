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Россия сочла иностранное военное присутствие на Севморпути ненужным 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 32 минуты назад
Россия сочла лишними иностранные корабли на Севморпути
Фото: РИА Новости
Необходимости нахождения в акватории Северного морского пути военных кораблей других стран нет, заявил руководитель Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Он заверил иностранных военных атташе, что Россия сама может «обеспечить безопасность судоходства», пишет «Красная звезда».
В Арктике Россия намерена усовершенствовать ПРО, что усилит контроль воздушного пространства и над Северным морским путем, передает РИА «Новости».
Планируется замена существующих образцов вооружения и военной техники на перспективные. Кроме того, Россия построит новые корабли ледового класса.
Также Герасимов рассказал, что Северный флот России не станут делать очередным военным округом.
Напомним, Северный морской путь — судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Валерий Герасимов , Генштаб , РИА Новости
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