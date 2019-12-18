Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Перспективные российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии , передает «Красная звезда» заявление начальника генштаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова

«Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены», — сказал начальник на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

В августе появление Су-57 в Сирии телеканал «Звезда» объяснил рекламой российского оружия.

В апреле СМИ сообщили в втором появлении Су-57 в Сирии, которое в Минобороны опровергли.

О первом появлении в Сирии двух российских истребителей пятого поколения стало известно в феврале 2018 года.