Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев решил продать несуществующий самолет
Киев решил продать несуществующий самолет
В мире
Польша рискует покинуть ЕС
Польша рискует покинуть ЕС
В мире
Крым ответил Зеленскому
Крым ответил Зеленскому
Политика
ЧП на Красной площади: погиб мужчина
ЧП на Красной площади: погиб мужчина
Происшествия

Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии 

Lenta.ru + ещё 5 31 минуту назад
Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Фото: РИА Новости
Перспективные российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии, передает «Красная звезда» заявление начальника генштаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова.
«Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены», — сказал начальник на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
В августе появление Су-57 в Сирии телеканал «Звезда» объяснил рекламой российского оружия.
В апреле СМИ сообщили в втором появлении Су-57 в Сирии, которое в Минобороны опровергли.
О первом появлении в Сирии двух российских истребителей пятого поколения стало известно в феврале 2018 года.
Видео дня. Пропагандировавшего проституцию главу порносекты наказали
Последние новости
США попросили держаться подальше от спора России и Украины по газу США попросили держаться подальше от спора России и Украины по газу Глава Генштаба оценил вероятность начала крупномасштабной войны Глава Генштаба оценил вероятность начала крупномасштабной войны США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2» США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2» 
Теги:
Армия , Война в Сирии , Валерий Герасимов , Министерство обороны , Генштаб , ТК "Звезда" , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев решил продать несуществующий самолет
Киев решил продать несуществующий самолет 205
Польша рискует покинуть ЕС
Польша рискует покинуть ЕС 559
Крым ответил Зеленскому
Крым ответил Зеленскому 29
ЧП на Красной площади: погиб мужчина
ЧП на Красной площади: погиб мужчина 10
Гузеева бросила новорожденного ребёнка
Гузеева бросила новорожденного ребёнка
Видео
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
01:13
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
Происшествия
Крым ответил Зеленскому
01:54
Крым ответил Зеленскому
Политика
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
00:44
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
Происшествия
Опубликовано видео самого скромного ограбления
01:43
Опубликовано видео самого скромного ограбления
Происшествия
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
01:31
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
Общество
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
04:53
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
Общество
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
00:08
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
Происшествия
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
00:21
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
Общество Политика
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
00:36
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
00:59
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение