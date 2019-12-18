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«Обстановка нестабильная»: Герасимов назвал предпосылки для возникновения крупной войны 

ТК «Звезда» + ещё 2 18 минут назад
Названы предпосылки для крупной войны
Фото: globallookpress.com
По словам Герасимова, отдельные государства стремятся навязать собственные принципы суверенным странам, что может привести к кризисным ситуациям.
Предпосылки для возникновения крупномасштабной войны в мире на данный момент отсутствуют. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, отвечая на вопрос военного атташе Норвегии на брифинге с представителями иностранных государств.
При этом Герасимов отметил, что обстановка в мире остается нестабильной.
«Во многом это обусловлено стремлением отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам, в том числе с использованием силовых методов. Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — цитирует его газета «Красная звезда».
По этой причине, заявил глава Генштаба, нельзя исключить вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут перерасти в военный конфликт.
«Тенденции изменения форм вооруженной борьбы позволяют сделать вывод, что войны будущего могут вестись во всех сферах. Как я уже отмечал, подтверждением этому служат решения саммита НАТО в Лондоне, где космос признан пятой операционной средой», — добавил Герасимов.
Он также подчеркнул, что Россия должна быть готова к подобному развитию событий, а потому ее оборонный потенциал России будет поддерживаться на уровне, позволяющем отразить агрессию любого масштаба и из любой среды.
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Теги:
Армия , Войска , Валерий Герасимов , Генштаб , НАТО , Норвегия
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