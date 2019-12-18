Генштаб заметил подготовку НАТО к войне

Он уточнил, что НАТО продолжает развертывание в Европе компонентов ПРО США . Кроме того, в странах Балтии и Польше , акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность.

«Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — подчеркнул Герасимов.

Глава Генштаба сообщил, что в то же время западные страны продвигают тезис о некой российской угрозе. По его словам, любой шаг России по обеспечению своей безопасности и любое мероприятие по строительству армии и флота преподносится «пропагандистами Запада и фейковыми СМИ» как угроза миру.

Ранее Герасимов оценил вероятность крупномасштабной войны, заявив, что предпосылок к началу такого конфликта до 2050 года нет. В то же время он указал, что в будущем войны распространятся на все сферы и подтверждением тому служат решения саммита НАТО, где космос признан пятой операционной средой.