Генеральный штаб Вооруженных сил России заметил подготовку НАТО к задействованию своих войск в войне. Соответствующее заявление сделал начальник Генштаба Валерий Герасимов, пишет «Красная звезда».
Он уточнил, что НАТО продолжает развертывание в Европе компонентов ПРО США. Кроме того, в странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность.
«Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — подчеркнул Герасимов.
Глава Генштаба сообщил, что в то же время западные страны продвигают тезис о некой российской угрозе. По его словам, любой шаг России по обеспечению своей безопасности и любое мероприятие по строительству армии и флота преподносится «пропагандистами Запада и фейковыми СМИ» как угроза миру.
Ранее Герасимов оценил вероятность крупномасштабной войны, заявив, что предпосылок к началу такого конфликта до 2050 года нет. В то же время он указал, что в будущем войны распространятся на все сферы и подтверждением тому служат решения саммита НАТО, где космос признан пятой операционной средой.