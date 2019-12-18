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Генштаб обвинил НАТО в подготовке к войне 

Рамблер + ещё 29 37 минут назад
Сценарии военных учений НАТО в Польше, странах Балтии, Черном и Балтийском морях указывают на то, что блок целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту. Об этом, как сообщает «Красная звезда», заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Валерий Герасимов — начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны России, генерал армии. Вчера он, как сообщал «Рамблер», встретился в Национальном центре управления обороной РФ с иностранными военными атташе — рассказал им об итогах деятельности Вооруженных сил в 2019 году и планах на 2020-й.
Среди прочего он заявил, что деятельность НАТО оказывает серьезное влияние на ситуацию в области безопасности. Герасимов напомнил, что с 2016-го совокупные расходы стран-членов Североатлантического альянса на оборону выросли на 130 миллиардов долларов, а к 2024-у вырастут на 400 миллиардов долларов.
Также генерал напомнил, что в ходе саммита НАТО, прошедшего две недели назад, было заявлено о существенном повышении оперативности переброски войск усиления на восточный фланг альянса; что США продолжают развертывание компонентов ПРО в Европе; что в Польше, странах Балтии, Черном и Балтийском морях увеличиваются военная активность и интенсивность военных учений блока.
«Их (учений. — Прим. ред.) сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — убежден Валерий Герасимов.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Армия , Видео , Войска , Другое , Оружие , Ситуация в мире , Валерий Герасимов , Генштаб , НЦУО РФ , НАТО , Польша
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