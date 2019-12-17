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«Посейдон» приближается к США 

Аргументы Недели 18 минут назад
«Посейдон» приближается к США
Фото: argumenti.ru
Как сообщают американские СМИ, на днях американская береговая охрана заметила российский корабль «Виктор Леонов», который проводит операции у берегов восточной части США. Более того, он приблизился к американской базе атомных подводных лодок. Это серьёзно напугало американцев.
СМИ сообщили о «небезопасных маневрах» корабля ВМФ России вблизи США 
Впрочем, «Виктор Леонов» и ранее подходил к американским берегам, и это не вызывало в Штатах столь нервной реакции.
Сейчас всё изменилось. Дело в том, что после выступления Владимира Путина, в котором он рассказал о новых российских видах оружия, за океаном решили: этот российский корабль проводит операции, связанные с будущим использованием «Посейдона». Так в России называют новейший беспилотный подводный аппарат, оснащённый ядерной энергоустановкой.
Его основной задачей является доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника. Одна такая торпеда сможет уничтожать целые порты и гавани, а также вызывать цунами. Словом, это действительно страшное оружие. Если информация о цели работы «Виктора Леонова» верна и не является обычным американским фейком, это может означать одно: испытания «Посейдона» подходят к завершению и для него уже ищут вероятные цели.
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Комментарии 5 
Теги:
Армия , Оружие , США
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