«Посейдон» приближается к США

Как сообщают американские СМИ, на днях американская береговая охрана заметила российский корабль «Виктор Леонов», который проводит операции у берегов восточной части США. Более того, он приблизился к американской базе атомных подводных лодок. Это серьёзно напугало американцев.

Впрочем, «Виктор Леонов» и ранее подходил к американским берегам, и это не вызывало в Штатах столь нервной реакции.

Сейчас всё изменилось. Дело в том, что после выступления Владимира Путина, в котором он рассказал о новых российских видах оружия, за океаном решили: этот российский корабль проводит операции, связанные с будущим использованием «Посейдона». Так в России называют новейший беспилотный подводный аппарат, оснащённый ядерной энергоустановкой.

Его основной задачей является доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника. Одна такая торпеда сможет уничтожать целые порты и гавани, а также вызывать цунами. Словом, это действительно страшное оружие. Если информация о цели работы «Виктора Леонова» верна и не является обычным американским фейком, это может означать одно: испытания «Посейдона» подходят к завершению и для него уже ищут вероятные цели.