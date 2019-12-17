Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему

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Украина

«Деривация-ПВО» может получить искусственный интеллект 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Полностью автоматизированная «Деривация-ПВО» может быть создана через 10 лет.
На базе самоходной установки «Деривация-ПВО» в будущем может быть создана система, которая сможет самостоятельно принимать решение об уничтожении целей. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал начальник отделения разработки вооружений и военной техники АО ЦНИИ «Буревестник» (входит в состав корпорации «Уралвагонзавод» ГК «Ростех») Александр Савиных.
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«На мой взгляд это следующее поколение машин, лет через пять они будут создаваться», — сказал Савиных.
По его словам, работы по автоматизации и дистанционному управлению шасси, по автоматическому наведению и сопровождению целей уже ведутся. При этом разработчик подчеркнул, что для того, чтобы машина самостоятельно, без участия человека принимала решение об открытии огня, на ее борту должно быть подобие «Искусственного интеллекта».
«В настоящее время таких машин нет. Но я думаю, что лет 5-10 и они появятся», — отметил Савиных.
Он также рассказал, что создание машины обусловлено в том числе тем, что в последнее время остро встал вопрос о защите от беспилотных летательных аппаратов, при этом использовать для их уничтожения ракеты зачастую может оказаться экономически нецелесообразным.
В то же время, стоимость боеприпаса для пушки «Деривации» значительно ниже. В августе текущего года комплекс был представлен на форуме «Армия-2019.
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Теги:
Армия , Видео , Войска , Оружие , Уралвагонзавод , Ростех , ЦНИИ "Буревестник" , ТК "Звезда"
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