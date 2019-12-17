Министерство обороны РФ опубликовало видео загрузки межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку в Калужской области. Загрузка новейшей ракеты представляет собой сложный процесс, который может длиться несколько часов, при этом задействуется специальный транспортно-загрузочный агрегат. Сегодняшнее действо приурочено к 60-летию Ракетных войск стратегического назначения России — они были образованы в 1959 году и по сей день являются главной составляющей стратегических ядерных сил нашей страны.
Опубликовано видео загрузки МРБ «Ярс» в пусковую установку
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