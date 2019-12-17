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Украина

Ливийская армия вышла к южным кварталам Триполи 

ТАСС 1 час назад
Ливийская армия вышла к южным кварталам Триполи
Фото: РИА Новости
Штурмующие Триполи силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара вышли к его южным окраинам. Об этом сообщил во вторник новостной портал Afrigatenews со ссылкой на заявление командования ВС.
В частности, хафтаровцы утверждают, что подошли вплотную к крупному району на юге столицы Абу-Слим и развивают наступление в сторону административного квартала Захра.
Между тем, как передает телеканал Sky News Arabia, подразделения ЛНА смогли взять под контроль большую часть шоссе, ведущего к нефункционирующему долгое время международному аэропорту Триполи.
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Теги:
Армия , Войска , Sky News
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