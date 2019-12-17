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Стали известны подробности аварийной посадки Ту-22 МЗ в поле 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Появились подробности аварийной посадки Ту-22 МЗ в поле
Фото: ТАСС
Дальний бомбардировщик ВКС России Ту-22М3 получил повреждения при посадке с отказавшим двигателем, их степень определит специальная комиссия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах Астраханской области.
Как уточнил другой источник, посадка произошла на закрытой территории Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова возле Ахтубинска за пределами города.
Ранее сообщалось, что дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершил аварийную посадку «на грунт» в Астраханской области из-за отказавшего двигателя. Лайнер выполнял плановый полет без боекомплекта. Летчики смогли сами покинуть судно, они не пострадали. На земле разрушений нет.
По данным Telegram-канала Baza, самолет летел с военной базы Шайковка в Калужской области в Ахтубинск и не долетел несколько километров.
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами на дистанции до 2200 километров от аэродрома базирования. Российские военные использовали эти самолеты в операциях в Сирии, до этого — в Афганистане, Грузии и на Северном Кавказе.
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Теги:
Армия , Войска , Катастрофы , Оружие , Ахтубинск
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