У берегов США заметили российский разведкорабль

CNN сообщил о «беспорядочных манёврах» российского разведкорабля у берегов США

Источник телеканала отметил, что действия « Виктора Леонова » были определены как небезопасные, потому что он не использует навигационные огни в условиях низкой видимости.

Уточняется, что корабль несколько дней ходил вдоль берегов Южной Каролины и Флориды.

В свою очередь береговая охрана США предупредила моряков о присутствии российского судна в акватории. Поблизости от «Виктора Леонова» находится эсминец ВМС США.

Как отмечает CNN, разведкорабль, начиная с 2015 года, регулярно патрулирует обстановку в международных водах вдоль восточного побережья США.