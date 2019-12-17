Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Пентагоне испугались угроз Эрдогана
В Пентагоне испугались угроз Эрдогана
В мире
С завода Минобороны пропали тонны взрывчатки
С завода Минобороны пропали тонны взрывчатки
Происшествия
Абсолютное превосходство: Горбачев уличил США
Абсолютное превосходство: Горбачев уличил США
Оружие
Изнасиловал дочь: шокирующие подробности о "доме ужасов"
Изнасиловал дочь: шокирующие подробности о "доме ужасов"
Криминал

CNN сообщил о «беспорядочных манёврах» российского разведкорабля у берегов США 

Говорит Москва 1 час назад
У берегов США заметили российский разведкорабль
Фото: РИА Новости
Источник телеканала отметил, что действия «Виктора Леонова» были определены как небезопасные, потому что он не использует навигационные огни в условиях низкой видимости.
Уточняется, что корабль несколько дней ходил вдоль берегов Южной Каролины и Флориды.
В свою очередь береговая охрана США предупредила моряков о присутствии российского судна в акватории. Поблизости от «Виктора Леонова» находится эсминец ВМС США.
Как отмечает CNN, разведкорабль, начиная с 2015 года, регулярно патрулирует обстановку в международных водах вдоль восточного побережья США.
Видео дня. Первая свадьба трансгендеров в Казани
Говорит Москва: последние новости
СМИ: пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» мог произойти по вине экипажа СМИ: пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» мог произойти по вине экипажа Дональд Трамп признал наступательный характер космических войск США Дональд Трамп признал наступательный характер космических войск США Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции 
Теги:
Армия , Войска , Оружие , США , Виктор Леонов , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Пентагоне испугались угроз Эрдогана
В Пентагоне испугались угроз Эрдогана 2
С завода Минобороны пропали тонны взрывчатки
С завода Минобороны пропали тонны взрывчатки 40
Абсолютное превосходство: Горбачев уличил США
Абсолютное превосходство: Горбачев уличил США 173
Изнасиловал дочь: шокирующие подробности о «доме ужасов»
Изнасиловал дочь: шокирующие подробности о «доме ужасов»
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками 906
Видео
Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир
02:15
Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир
В мире
Опубликовано видео отставки служебной собаки
00:53
Опубликовано видео отставки служебной собаки
В мире
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
00:21
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
Происшествия
Собчак обвинили в оскорблении чувств верующих
02:55
Собчак обвинили в оскорблении чувств верующих
Шоу-бизнес
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
01:15
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
Происшествия
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
01:28
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
Происшествия Пожары
Собака утопила машину хозяина в пруду
01:41
Собака утопила машину хозяина в пруду
Происшествия В мире
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
00:48
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение