Россия и Сирия начали совместные учения в Средиземном море

Военно-морской флот РФ и военно-морские силы (ВМС) Сирии приступили к совместным учениям в Средиземном море. Об этом сообщил руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев. По его словам, государства отработают возможные тактические эпизоды, в частности артиллерийские стрельбы и маневрирование.

На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооружёнными формированиями, а также отработают вопросы локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус, — приводит его слова РИА Новости.

Юлдашев отметил, что в манёврах задействуют российские надводные корабли, самолёты с авиабазы Хмеймим, ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

Ранее NEWS.ru писал, что США завершили процесс сокращения и передислокации войск на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил американский министр обороны Марк Эспер. По его словам, всего на сирийской территории останутся 600 военнослужащих Соединённых Штатов.