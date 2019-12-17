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Россия и Сирия начали совместные учения в Средиземном море 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Россия и Сирия начали совместные учения
Фото: РИА Новости
Военно-морской флот РФ и военно-морские силы (ВМС) Сирии приступили к совместным учениям в Средиземном море. Об этом сообщил руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев. По его словам, государства отработают возможные тактические эпизоды, в частности артиллерийские стрельбы и маневрирование.
На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооружёнными формированиями, а также отработают вопросы локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус, — приводит его слова РИА Новости.
Юлдашев отметил, что в манёврах задействуют российские надводные корабли, самолёты с авиабазы Хмеймим, ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.
Ранее NEWS.ru писал, что США завершили процесс сокращения и передислокации войск на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил американский министр обороны Марк Эспер. По его словам, всего на сирийской территории останутся 600 военнослужащих Соединённых Штатов.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , РИА Новости , Сирия
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