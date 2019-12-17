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Россия испытала «Деривацию» 

Lenta.ru + ещё 4 45 минут назад
В настоящее время в Нижнем Новгороде проводятся полевые испытания российской перспективной боевой машины 2С38 «Деривация». Соответствующие кадры опубликовала «Звезда».
Телеканал отмечает, что одноименную «машину на гусеничном бронированном шасси отправили на полигон для полевых испытаний в условиях низких температур».
В апреле 2018 года в «Уралвагонзаводе» рассекретили облик зенитно-артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» и сообщили, что госиспытания модуля калибра 57 миллиметров, разработанного нижегородской компанией «Буревестник», начнутся в том же году.
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Теги:
Армия , Видео , Войска , Уралвагонзавод
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