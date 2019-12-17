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В России испытают самый опасный корабль 

Рамблер + ещё 5 15 минут назад
В России испытают самый опасный корабль
Фото: Российская Газета
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» в 2020 году будет подготовлен к началу испытаний. Об этом рассказал первый заместитель главы «Севмаша» Сергей Воронько, передает телеканал «Звезда».
«Адмирал Нахимов» находится на ремонте и модернизации с 1999 года, ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.
Американские СМИ писали, что после ввода в эксплуатацию модернизированный крейсер станет самым опасным кораблем российского флота. У него появятся новое вооружение, радары и средства радиоэлектронной борьбы.
Корабль будет оснащен 80 универсальными пусковыми установками для ракет нового поколения: «Калибров», «Ониксов» и гиперзвуковых «Цирконов». Общее количество противокорабельных ракет превысит 250.
Крейсер получит на вооружение зенитную систему С-400 с новейшими дальними ракетами 40Н6E, способными поражать цели на дистанции до 380 километров.
Также корабль оснастят новейшими системами обнаружения и радиоэлектронной борьбы.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Армия , Войска , Оружие , Севмаш , ТК "Звезда"
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