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Первый китайский авианосец ввели в эксплуацию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 44 минуты назад
Первый китайский авианосец ввели в эксплуацию
Фото: © REUTERS / Stringer
Первый китайский авианосец собственного производства, получивший название «Шаньдун», введен в эксплуатацию в порту города Санья.
Как передает агентство Синьхуа, торжественная церемония состоялась в 16.00 по местному времени (11.00 мск), в ней принял участие председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.
«Шаньдун» стал первым авианосцем Китая собственного производства.
Напомним, в апреле китайские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлены испытания авианосца проекта 001А, в ролике демонстрируется взлет самолетов с палубы корабля.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Си Цзиньпин , ИТАР-ТАСС
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