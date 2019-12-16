Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
В мире
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
В мире
Ответ "Искандерам": США угрожают новыми ракетами
Ответ "Искандерам": США угрожают новыми ракетами
США

Снайперы-разведчики ЧФ провели учения по стрельбе 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Снайперы-разведчики ЧФ провели учения по стрельбе
Фото: РИА Новости
Подразделения снайперов-разведчиков армейского корпуса Черноморского флота провели учения в Крыму, сообщает «Новый Севастополь».
Они совершили марш-бросок на полигон боевой подготовки.
«В ходе марша военнослужащие отработали задачу по отражению нападения на военную колонну диверсионно-разведывательной группы условного противника», — заявили в пресс-службе ЧФ.
Там отметили, что условные диверсанты напали на участников учений в неизвестном районе, то есть военнослужащие не знали его месторасположение.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что экипажи кораблей Балтийского флота провели плановые учения.
Видео дня. Первая свадьба трансгендеров в Казани
RT на русском: последние новости
На «Адмирале Кузнецове» после ЧП временно запретили сварку На «Адмирале Кузнецове» после ЧП временно запретили сварку Пентагон оценил слова Эрдогана о закрытии баз для США из-за санкций Пентагон оценил слова Эрдогана о закрытии баз для США из-за санкций Асад заявил о нескольких тысячах военных США в Сирии Асад заявил о нескольких тысячах военных США в Сирии 
Теги:
Армия , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР 292
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве 640
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й 149
Ответ «Искандерам»: США угрожают новыми ракетами
Ответ «Искандерам»: США угрожают новыми ракетами 86
Жму руку: Зеленский вступился за Зозулю
Жму руку: Зеленский вступился за Зозулю 15
Видео
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
01:28
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
Происшествия Пожары
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
00:31
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
В мире Общество
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
00:27
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
09:57
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире Украина
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
04:18
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
Армия Войска
Умер автор хита Popcorn
01:22
Умер автор хита Popcorn
В мире
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды
01:10
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды
Происшествия
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
01:35
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение