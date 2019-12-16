«Адмирала Кузнецова» лишили огня

На «Адмирале Кузнецове» после ЧП временно запретили сварку

На российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» ведётся ремонт в районах, удалённых от зоны пожара, при этом запрещено проведение огневых работ.

«Ремонтные работы на «Адмирале Кузнецове» ведутся в полном объёме в районах, удалённых от зоны произошедшего пожара. Запрещено только проведение огневых работ», — заявил он.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошёл 12 декабря во время сварочных работ в районе первого энергоотсека, когда искра упала в трюмное помещение с мазутом.

В результате ЧП два человека погибли и более десяти пострадали.