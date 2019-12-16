«Адмирала Кузнецова» лишили огня

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На «Адмирале Кузнецове» после ЧП временно запретили сварку 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
На российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» ведётся ремонт в районах, удалённых от зоны пожара, при этом запрещено проведение огневых работ.
Об этом заявил официальный представитель Центра судоремонта «Звёздочка» Евгений Гладышев, передаёт РИА Новости.
«Ремонтные работы на «Адмирале Кузнецове» ведутся в полном объёме в районах, удалённых от зоны произошедшего пожара. Запрещено только проведение огневых работ», — заявил он.
Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошёл 12 декабря во время сварочных работ в районе первого энергоотсека, когда искра упала в трюмное помещение с мазутом.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В результате ЧП два человека погибли и более десяти пострадали.
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Теги:
Армия , Видео , Войска , Пожары , Евгений Гладышев , Центр судоремонта "Звездочка" , СКР , РИА Новости
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