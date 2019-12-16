Турция готовится ко вторжению в Ливию

Турция выразила готовность направить военных против Хафтара в Ливию

Он обещал «защищать права Ливии и Турции в Восточном Средиземноморье». Эрдоган заявил о готовности его страны «предпринять необходимые шаги», если будет «приглашение от Ливии» с просьбой ввести турецкие войска.

«Хафтар не является законной силой», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на A Haber.

Эрдоган сказал, что соглашение о военном сотрудничестве двух стран вступит в силу после ратификации парламентом Турции

Напомним, командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, который ранее объявил о начале решающего сражения за Триполи, приказал направить дополнительные подразделения в столицу страны.