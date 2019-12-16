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Турция выразила готовность направить военных против Хафтара в Ливию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 17 часов назад
Турция готовится ко вторжению в Ливию
Фото: РИА Новости
Правительство национального согласия Ливии может рассчитывать на военную поддержку Турции, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Он обещал «защищать права Ливии и Турции в Восточном Средиземноморье». Эрдоган заявил о готовности его страны «предпринять необходимые шаги», если будет «приглашение от Ливии» с просьбой ввести турецкие войска.
«Хафтар не является законной силой», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на A Haber.
Эрдоган сказал, что соглашение о военном сотрудничестве двух стран вступит в силу после ратификации парламентом Турции.
Напомним, командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, который ранее объявил о начале решающего сражения за Триполи, приказал направить дополнительные подразделения в столицу страны.
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Теги:
Армия , Войска , Реджеп Эрдоган , Парламент Турции , РИА Новости , Ливия , Турция
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