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Американский эсминец вошел в Черное море 

РИА Новости 15 минут назад
Американский эсминец вошел в Черное море
Фото: РИА Новости
Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной.
Его сопровождает корабль Черноморского флота "Вышний Волочек".
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Теги:
Армия , НЦУО РФ
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