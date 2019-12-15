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Американский эсминец вошел в Черное море
РИА Новости
15 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
22
Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил
Национальный центр управления обороной
.
Его сопровождает корабль Черноморского флота "Вышний Волочек".
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