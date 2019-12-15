Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
Шоу-бизнес
Кремль назвал условия для успеха Зеленского в Донбассе
Кремль назвал условия для успеха Зеленского в Донбассе
В мире
Украинская модель обвинила Марата Сафина в изнасиловании
Украинская модель обвинила Марата Сафина в изнасиловании
Шоу-бизнес
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
Политика

В ДНР заявили об уничтожении украинского беспилотника ВСУ 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
В ДНР уничтожили украинский беспилотник ВСУ
Фото: РИА Новости
В пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой Народной республики заявили об уничтожении ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ.
«Нашими наблюдателями в районе населенного пункта Марьинка был зафиксирован запуск боевиками 28-й бригады БПЛА, который двигался в направлении жилых кварталов посёлка шахты Трудовская, но был уничтожен слаженными действиями наших военнослужащих при подлёте к рубежам Республики», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.
Ранее в ДНР заявили о готовности предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе.
Россия, Украина, Германия и Франция на саммите «нормандской четвёрки» в Париже договорились провести разведение сил в трёх новых пунктах Донбасса к концу марта 2020 года.
Видео дня. Депутат Госдумы подарил главе района баночку вазелина
RT на русском: последние новости
В США сообщили об испытании направленной против российской ПВО ракеты В США сообщили об испытании направленной против российской ПВО ракеты Корабли Балтийского флота проведут учения в Индийском океане Корабли Балтийского флота проведут учения в Индийском океане NBC: США намерены сократить на треть контингент войск в Афганистане NBC: США намерены сократить на треть контингент войск в Афганистане 
Теги:
Армия , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
Вскрылись страшные подробности смерти Децла 6
Кремль назвал условия для успеха Зеленского в Донбассе
Кремль назвал условия для успеха Зеленского в Донбассе 107
Украинская модель обвинила Марата Сафина в изнасиловании
Украинская модель обвинила Марата Сафина в изнасиловании 20
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США 179
Близкие Заворотнюк удивили поклонников
Близкие Заворотнюк удивили поклонников
Видео
Опубликовано видео с мужчиной на опоре Крымского моста
00:19
Опубликовано видео с мужчиной на опоре Крымского моста
Происшествия
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
01:14
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
Шоу-бизнес
Опубликовано видео со спасением оленей
00:56
Опубликовано видео со спасением оленей
Затонувший в Севастополе плавдок попал на видео
01:23
Затонувший в Севастополе плавдок попал на видео
Происшествия
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
00:28
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
Политика США
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:59
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
Происшествия
Зеленский рассказал о встрече с Путиным
01:40
Зеленский рассказал о встрече с Путиным
В мире Украина
Россия ответила на претензии Японии
00:58
Россия ответила на претензии Японии
Политика
В центре российского города открыли стрельбу из автомата
00:03
В центре российского города открыли стрельбу из автомата
Происшествия
Как поделят наследство Юрия Лужкова?
04:40
Как поделят наследство Юрия Лужкова?
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение