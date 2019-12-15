В ДНР уничтожили украинский беспилотник ВСУ

В ДНР заявили об уничтожении украинского беспилотника ВСУ

В пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой Народной республики заявили об уничтожении ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ.

«Нашими наблюдателями в районе населенного пункта Марьинка был зафиксирован запуск боевиками 28-й бригады БПЛА, который двигался в направлении жилых кварталов посёлка шахты Трудовская, но был уничтожен слаженными действиями наших военнослужащих при подлёте к рубежам Республики», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.

Ранее в ДНР заявили о готовности предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе.

Россия, Украина, Германия и Франция на саммите «нормандской четвёрки» в Париже договорились провести разведение сил в трёх новых пунктах Донбасса к концу марта 2020 года.