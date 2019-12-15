Анонсировано заявление США по Афганистану

В начале следующей недели Белый дом намерен объявить о выводе более четырех тысяч своих военнослужащих из Афганистана . Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех бывших и нынешних американских чиновников.

По их словам, после вывода солдат, который будет производиться поэтапно в течение нескольких месяцев, в Афганистане останется от восьми до девяти тысяч американских военных. Когда именно начнется этот процесс, неизвестно.

В конце ноября президент США Дональд Трамп приехал в Афганистан с необъявленным визитом. Там он встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем , а также посетил американскую военную базу.