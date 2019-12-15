Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков назвал Россию островком стабильности
Песков назвал Россию островком стабильности
Политика
В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу
В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу
Политика
Внешнюю политику США назвали причиной нестабильности
Внешнюю политику США назвали причиной нестабильности
В мире
Европу призвали распрощаться с «эгоистичной» Америкой
Европу призвали распрощаться с «эгоистичной» Америкой
В мире

Анонсировано заявление США по Афганистану 

Lenta.ru + ещё 3 25 минут назад
Анонсировано заявление США по Афганистану
Фото: Reuters
В начале следующей недели Белый дом намерен объявить о выводе более четырех тысяч своих военнослужащих из Афганистана. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех бывших и нынешних американских чиновников.
По их словам, после вывода солдат, который будет производиться поэтапно в течение нескольких месяцев, в Афганистане останется от восьми до девяти тысяч американских военных. Когда именно начнется этот процесс, неизвестно.
В конце ноября президент США Дональд Трамп приехал в Афганистан с необъявленным визитом. Там он встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем, а также посетил американскую военную базу.
Ранее, в октябре, стало известно о разработке Пентагоном плана вывести все войска из Афганистана на случай, если Трамп внезапно отдаст соответствующий приказ. Тогда же сообщалось, что за последний год США негласно уменьшили число своих военных в Афганистане с 14 до 12 тысяч.
Видео дня. Учитель года обложил матом школьника
Последние новости
Песков назвал Россию островком стабильности Песков назвал Россию островком стабильности Определен естественный предел жизни человека Определен естественный предел жизни человека В США заявили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час В США заявили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час
Комментарии 
Теги:
Армия , В мире , Войска , США , Ашраф Ахмадзай , Дональд Трамп , Пентагон , Афганистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков назвал Россию островком стабильности
Песков назвал Россию островком стабильности 633
В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу
В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу 297
Внешнюю политику США назвали причиной нестабильности
Внешнюю политику США назвали причиной нестабильности
Европу призвали распрощаться с «эгоистичной» Америкой
Европу призвали распрощаться с «эгоистичной» Америкой
Ротару оценила прием в Москве
Ротару оценила прием в Москве 28
Видео
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
00:37
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
00:27
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
Происшествия
Китай начинает борьбу за выживание
00:31
Китай начинает борьбу за выживание
Наука и техника В мире
Названа причина отставки иркутского губернатора
01:56
Названа причина отставки иркутского губернатора
Политика Другое
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
00:39
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
Происшествия Криминал
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
02:14
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк сделали заявление
01:04
Близкие Заворотнюк сделали заявление
Шоу-бизнес Другое
Киеву дали «домашнее задание»
01:40
Киеву дали «домашнее задание»
В мире Политика
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
02:37
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
01:00
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение