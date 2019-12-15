США разрабатывают ракету-"убийцу" C-400

Американский генерал заявил, что новая ракета сможет преодолеть ПВО России

Высокоточная гиперзвуковая ракета (Precision Strike Missile, PrSM) класса "земля — земля", разрабатываемая американской оборонной корпорацией Lockheed Martin, вероятно, сможет преодолевать российскую систему ПВО. Об этом американский генерал Джон Рафферти сообщил во вторник изданию Breaking Defense.

10 декабря ракета PrSM прошла успешные испытания на полигоне в штате Нью-Мексико. По их результатам ракета пролетела около 240 км и поразила условную цель.

Ожидается, что новая ракета поступит на вооружение американской армии в 2023 году. Через два года планируется выпустить модификацию, способную отслеживать по радиоизлучению движущиеся цели и поражать их. PrSM придет на смену тактическим баллистическим ракетам ATACMS (Army Tactical Missile System), введенным в эксплуатацию еще в 1990 году.

По словам Рафферти, основной задачей нового вооружения на европейском континенте станет преодоление российской системы ПВО. В Тихоокеанском регионе ракета призвана оказывать противодействие ВМС Китая.