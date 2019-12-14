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«Искандеры» отразили учебные атаки под Астраханью 

Российская Газета 1 час назад
«Искандеры» отразили учебные атаки под Астраханью
Фото: РИА Новости
Расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер" ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Курской области, приняли участие в учениях в Астраханской области. Они были посвящены отражению воздушных атак.
"Военнослужащие в рамках проведения учения с комплексом "Искандер" отработали отражение массового нападения на колонну техники неизвестных вооруженных групп "противника" в условиях применения им оружия массового поражения". Об этом сообщили в минобороны.
"Группы боевого охранения ракетного комплекса блокировали нападавших и огнем штатных и приданных средств мотострелковых подразделений подавили основные огневые точки и дали возможность прорваться колонне пусковых установок к местам стартовых позиций", — отмечается в сообщении пресс-службы Западного военного округа.
По информации пресс-службы, в учении, которое продлится до конца следующей недели, принимают участие более 1200 военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники.
Также в минувшую субботу военнослужащие радиотехнических войск воздушно-космических сил РФ отработали задачи по отражению массированного ракетного авиационного удара условного противника в Московской зоне ответственности противовоздушной обороны. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций минобороны РФ.
"В ходе тренировки личный состав отработал обнаружение низколетящих, высокоскоростных, аэродинамических, баллистических целей с использованием имитационной аппаратуры. Особое внимание было уделено обнаружению малоразмерных целей, имитирующих полет беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в учении были задействованы расчеты радиолокационного комплекса "Небо-М", радиолокационной станции "Подлет", а также командного пункта радиотехнического батальона, осуществлявшего управление.
"Одновременно в зоне ответственности подразделений РТВ было более 50 целей, которые выполняли полеты в различном диапазоне высот и скоростей", — подчеркнули в департаменте и добавили, что информация о воздушной обстановке в режиме реального времени передавалась на пункты управления зенитных ракетных войск для условного уничтожения целей.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Астраханская Область , Астрахань , Курская Область
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