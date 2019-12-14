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Появилась версия об испытываемом оружии Северной Кореи 

Lenta.ru 1 час назад
Появилась версия об испытываемом оружии Северной Кореи
Фото: Reuters
Северная Корея в ходе испытаний на космодроме Сохэ могла испытывать многоступенчатый жидкостный ракетный двигатель. Соответствующую версию выдвинул профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам (Южная Корея), передает РИА Новости.
Северная Корея провела крупное испытание оружия
Эксперт обратил внимание на краткость испытания и сдержанность появившегося на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи сообщения о тестировании оружия.
«Вне сомнений, это испытание двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Если это продолжительность выброса двигателя, то это примерно семь минут», — отметил он.
По словам профессора, вполне возможно, что Пхеньян испытывал многоступенчатый жидкостный ракетный двигатель. Об этом косвенно свидетельствует то, что об эксперименте сообщила Академия оборонных наук КНДР, а не Национальное управление по аэрокосмическому развитию КНДР.
Ранее 14 декабря Северная Корея сообщила о проведении «важного испытания» оружия на космодроме Сохэ. Что именно испытывали северокорейские власти, не уточнялось, однако представитель Академии оборонных наук КНДР заявил, что результат испытаний позволит поднять еще на один уровень надежный потенциал стратегического ядерного сдерживания Северной Кореи.
В России заявили о разочаровании действиями северокорейской стороны, подчеркнув, что подобные испытания можно расценивать как демонстрацию силы.
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Комментарии 13 
Теги:
Армия , РИА Новости , КНДР
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