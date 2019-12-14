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Общество

Турция намерена купить у США комплексы ПРО Patriot 

Rambler News Service + ещё 8 52 минуты назад
Все еще союзники: Турция идет на сделку с США
Фото: globallookpress.com
Турция ожидает решения США по продаже Анкаре комплексов ПРО Patriot, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
«Турция верит, что США все еще наши союзники, и мы по-прежнему остаемся их союзниками… Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли. Сейчас мы готовы купить систему Patriot от США, ждем их ответа», — рассказал он.
Министр также добавил, что в случае введения американских санкций в отношении Турции за покупку российских комплексов С-400 Анкара будет вынуждена ответить на них.
Ранее комитет Сената Конгресса по иностранным делам одобрил санкции против Турции из-за покупки российских ЗРК С-400.
Данная инициатива обяжет президента США Дональда Трампа ввести ограничения против турецких лидеров, энергетической отрасли и финансовой системы страны, связанных с военными действиями на сирийской территории. Кроме того, будут в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») будет заморожена часть турецких активов, введены ограничения на выдачу виз и доступ к кредитам в качестве наказания за покупку произведенного в России вооружения.
Ранее глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A haber заявил, что в случае введения санкций США, Анкара может закрыть американскую авиабазу Инджирлик, которая располагается на территории страны.
На фоне поставок С-400 в Турцию США объявили об официальном отказе Вашингтона поставлять Анкаре новейшие истребители F-35. В середине августа газета Yeni afak рассказала об интересе Турции к приобретению российских многоцелевых истребителей Су-35 после отказа США поставить Анкаре F-35.
Россия и Турция заключили контракт о поставках российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в декабре 2017 года. Первые самолеты с компонентами «Триумфов» начали прибывать в Турцию 12 июля этого года. 1 ноября гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия выполнила обязательства по поставке в Турцию комплексов С-400.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , В мире , Оружие , США , Александр Михеев , Дональд Трамп , Мевлют Чавушоглу , МИД , Рособоронэкспорт , РИА Новости , Анкара , Турция
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