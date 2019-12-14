Все еще союзники: Турция идет на сделку с США

Турция намерена купить у США комплексы ПРО Patriot

«Турция верит, что США все еще наши союзники, и мы по-прежнему остаемся их союзниками… Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли. Сейчас мы готовы купить систему Patriot от США, ждем их ответа», — рассказал он.

Министр также добавил, что в случае введения американских санкций в отношении Турции за покупку российских комплексов С-400 Анкара будет вынуждена ответить на них.

Ранее комитет Сената Конгресса по иностранным делам одобрил санкции против Турции из-за покупки российских ЗРК С-400.

Данная инициатива обяжет президента США Дональда Трампа ввести ограничения против турецких лидеров, энергетической отрасли и финансовой системы страны, связанных с военными действиями на сирийской территории. Кроме того, будут в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») будет заморожена часть турецких активов, введены ограничения на выдачу виз и доступ к кредитам в качестве наказания за покупку произведенного в России вооружения.

Ранее глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A haber заявил, что в случае введения санкций США, Анкара может закрыть американскую авиабазу Инджирлик, которая располагается на территории страны.

На фоне поставок С-400 в Турцию США объявили об официальном отказе Вашингтона поставлять Анкаре новейшие истребители F-35. В середине августа газета Yeni afak рассказала об интересе Турции к приобретению российских многоцелевых истребителей Су-35 после отказа США поставить Анкаре F-35.