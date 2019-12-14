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Управляемая авиационная ракета «Монолит» готова к госиспытаниям 

ТК «Звезда» + ещё 4 2 часа назад
Ракета «Монолит» готова к госиспытаниям
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Новейшая управляемая авиационная ракета заменит неуправляемую авиационную ракету С-13.
Концерн «Техмаш» готов приступить к этапу проведения государственных испытаний новейшей управляемой высокоточной авиационной ракеты «Монолит» калибра 122 мм. Она была создана в качестве замены неуправляемой авиационной ракеты (НАР) С-13.
«Работа ведется. Детализировать пока рано. Это закрытый проект», — цитирует ТАСС генерального директора концерна Владимира Лепина.
Авиационная ракета «Монолит» является продолжением работ по ракете «Бронебойщик» (этот боеприпас должен сменить ракету С-8 калибра 80 мм). Ее носителями станут все самолеты и вертолеты, которые до этого могли применять С-13. Для этого только потребуется доработать системы управления оружием конкретного носителя, поскольку новая ракета будет управляемой.
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Теги:
Армия , Владимир Лепин , Техмаш , ИТАР-ТАСС
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