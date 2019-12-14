Управляемая авиационная ракета «Монолит» готова к госиспытаниям

Новейшая управляемая авиационная ракета заменит неуправляемую авиационную ракету С-13.

Концерн «Техмаш» готов приступить к этапу проведения государственных испытаний новейшей управляемой высокоточной авиационной ракеты «Монолит» калибра 122 мм. Она была создана в качестве замены неуправляемой авиационной ракеты (НАР) С-13.

«Работа ведется. Детализировать пока рано. Это закрытый проект», — цитирует ТАСС генерального директора концерна Владимира Лепина.

Авиационная ракета «Монолит» является продолжением работ по ракете «Бронебойщик» (этот боеприпас должен сменить ракету С-8 калибра 80 мм). Ее носителями станут все самолеты и вертолеты, которые до этого могли применять С-13. Для этого только потребуется доработать системы управления оружием конкретного носителя, поскольку новая ракета будет управляемой.