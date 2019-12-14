В Москве провели учения в зоне ПВО

Было обнаружено 50 объектов.

В ходе учений в Московской зоне ПВО радиотехнические войска поразили более 50 воздушных целей при «массированном ударе» условного противника. Об этом сообщает «РБК».

Уточняется, что подразделения обнаружили 50 низколетящих, высокоскоростных, баллистических, аэродинамических, а также малоразмерных целей, которые имитировали беспилотников.

Отметим, что расчёты радиолокационного комплекса «Небо-М» и радиолокационная станция «Подлёт» тоже были задействованы в сборах.

По информации издания, воздушную атаку условного противника с помощью комплексов С-400 «Триумф» также отразили военные зенитно-ракетного соединения Новосибирска.