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Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Трамп раскрыл подробности космических сил США
Фото: РИА Новости
Космическое командование США будет развиваться не только в области оборонных, но и наступательных возможностей, заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в пятницу.
"Космические силы будут очень важным компонентом нашей защиты и, честно говоря, наших наступательных возможностей. Это будет очень важно для нашей страны ", — сказал Трамп в преддверии встречи с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом в Белом доме.
В августе Трамп объявил об официальном начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
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Теги:
Армия , В мире , Войска , Оружие , США , Дональд Трамп
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