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Раскрыты подробности нового контракта России и Турции по С-400 

Lenta.ru + ещё 5 39 минут назад
Россия и Турция раскрыли намерения по С-400
Фото: РИА Новости
Источник в оборонной промышленности Турции раскрыл подробности нового контракта России и Турции по С-400 в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что контракт на поставку Анкаре российских систем ПВО С-400 предполагает их совместное производство и передачу технологий. По словам собеседника агентства, документ состоит из двух частей. Первый полковой комплект, уже поставили в Турцию, сейчас идет обучение, в апреле комплексы встанут на боевое дежурство. Они были полностью произведены в России.
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Источник уточнил, что переговоры, которые идут относительно совместного производства, касаются второго комплекта C-400. Ожидается, что договор будет подписан до апреля следующего года.
2 декабря член Совета безопасности и внешней политики администрации президента Турции Исмаил Сафи сообщил, что Анкара, вероятнее всего, приобретет второй полк российских комплексов С-400. Дата их приобретения является техническим вопросом, отметил он. В ноябре глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что подписание нового контракта по С-400 ожидается в 2020 году.
Соглашение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину покроет российский кредит. Поставки начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Александр Михеев , Рособоронэкспорт , РИА Новости , Анкара , Турция
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