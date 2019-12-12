Северный флот раскрыл детали борьбы с пожаром на авианосце «Адмирал Кузнецов»

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» продолжается проливка локализованного очага задымления в одном из отсеков корабля. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.

«В ликвидации возгорания принимают участие штатные пожарные команды корабля из числа военнослужащих, хорошо ориентирующихся во внутреннем корабельном пространстве крейсера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие с малейшими признаками отравления продуктами задымления либо обратившиеся за медицинской помощью направлены в лечебные учреждения. По данным пресс-службы, помощь оказана 10 военным.

Утром 12 декабря в Мурманске на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Огонь мог появиться из-за проведения сварочных работ, передает RT.