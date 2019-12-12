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Северный флот раскрыл детали борьбы с пожаром на авианосце «Адмирал Кузнецов» 

Ura.Ru 1 час назад
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» продолжается проливка локализованного очага задымления в одном из отсеков корабля. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.
«В ликвидации возгорания принимают участие штатные пожарные команды корабля из числа военнослужащих, хорошо ориентирующихся во внутреннем корабельном пространстве крейсера», — говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие с малейшими признаками отравления продуктами задымления либо обратившиеся за медицинской помощью направлены в лечебные учреждения. По данным пресс-службы, помощь оказана 10 военным.
Утром 12 декабря в Мурманске на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Огонь мог появиться из-за проведения сварочных работ, передает RT.
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Теги:
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