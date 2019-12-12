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Раскрыты детали борьбы с пожаром на «Адмирале Кузнецове» 

Рамблер 1 час назад
В ликвидации пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» принимают участие военнослужащие, хорошо знакомые с внутренним пространством крейсера. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу Северного флота ВМФ России.
«В ликвидации возгорания принимают участие штатные пожарные команды корабля из числа военнослужащих, хорошо ориентирующихся во внутреннем корабельном пространстве крейсера», — рассказали в пресс-службе.
Проливка локализованного очага задымления в одном из отсеков судна продолжается. Военнослужащих с малейшими признаками отравления угарным газом немедленно госпитализируют, добавили в пресс-службе. На данный момент медицинская помощь потребовалась 10 военным.
Как ранее сообщал «Рамблер», пожар на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался в четверг около 10.00 утра. По предварительным данным, возгорание началось при проведении сварочных работ. Судно стоит на ремонте с апреля 2018 года.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Армия
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