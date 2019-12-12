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В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
"Омсктрансмаш", который входит в состав нижнетагильской корпорации Уралвагонзавод, поставил в войска партию модернизированных танков Т-80БВМ, которые за уникальные свойства и неприхотливость прозвали "арктическими".
"Перед отправкой каждая боевая машина прошла испытания на полигоне, заводскую проверку всех систем и приемку заказчиком", — передает пресс-служба Госкорпорации Ростех.
Первый этап испытаний представляет собой стрельбу из всех видов вооружения танка. Затем — ходовые испытания на пересеченной местности, где машина преодолевает вперемешку увалы высотой до семи метров, грунтовые дороги и труднопроходимые участки с поворотами.
Затем технику принимает представитель заказчика.
На финальной стадии в сборочном цехе проверяют, как функционируют системы управления огнем и механизма заряжания, проводится техническая обработка, окраска и окончательная комплектация запчастями и инструментами.
"Модернизация обеспечивает повышение основных боевых качеств машины: огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости. Танки успешно проходят все испытания — газотурбинный двигатель не подводит даже в самый лютый мороз", — говорит гендиректор омского предприятия Игорь Лобов.
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Теги:
Армия , Видео , Уралвагонзавод , Ростех , Омсктрансмаш
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