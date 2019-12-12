Минобороны России опубликовало видео пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Ракета вывела на орбиту космический аппарат системы «Глонасс». Ранее сообщалось, что запуск планировался на 10 декабря, однако был перенесен на день. Новый аппарат заменит на орбите спутник «Глонасс-М», у которого в августе истек гарантийный срок. Сейчас орбитальная группировка включает 27 космических аппаратов глобальной спутниковой навигации, при этом аппарата нового поколения «Глонасс-К» проходит летные испытания.
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
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