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Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке 

Рамблер 41 минуту назад
Минобороны России опубликовало видео пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Ракета вывела на орбиту космический аппарат системы «Глонасс». Ранее сообщалось, что запуск планировался на 10 декабря, однако был перенесен на день. Новый аппарат заменит на орбите спутник «Глонасс-М», у которого в августе истек гарантийный срок. Сейчас орбитальная группировка включает 27 космических аппаратов глобальной спутниковой навигации, при этом аппарата нового поколения «Глонасс-К» проходит летные испытания.
Редактор:  Алевтина Жаркова
Теги:
Армия , Видео , Министерство обороны , Плесецк
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