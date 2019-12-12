На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

Один человек пострадал при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" загорелся во время ремонтных работ в доке в Мурманске. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, пострадал один человек.

"По предварительной информации, пожар происходит в первом энергоотсеке, с верхней палубы идет густой черный дым. По предварительным данным, пострадал один человек", — сказал источник.

В экстренных службах уточнили ТАСС, что тушение пожара ведется по второму, повышенному, номеру сложности. Причины возникновения возгорания устанавливаются. Оно могло возникнуть из-за нарушений правил безопасности при проведении ремонтных работ.