Новый тяжелый огнемет покажут на Параде Победы

Do you think Russians have a wheeled TOS-1 / TOS-2 or other MLRS projects? pic.twitter.com/fuG72HAyy7— Caesar (@Ninja998998) 14 ноября 2019 г.

Первая партия тяжелых огнеметов нового поколения ТОС—2 поступит на испытания в войска к 75-летию Победы.

— Первую партию новых огнеметных систем планируется передать на опытно-войсковую эксплуатацию до 9 мая 2020 года. Решение о серийном производстве будет приниматься по ее результатам и после завершения государственных испытаний, — рассказал ТАСС глава концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

Характеристики ТОС-2 не разглашаются, известно лишь, что они улучшены по сравнению с тяжелыми огнеметами первого поколения ("Буратино" и "Солнцепек"). Видимым отличием новой машины, известной как "Тосочка" станет колесная база — судя по появившимся в Сети изображениям, ТОС-2 смонтировали на шасси грузовика "Урал" повышенной проходимости. Также огнемет получил манипулятор для самостоятельного перезаряжания — ранее для этого требовалась специальная машина.