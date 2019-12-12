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Новый тяжелый огнемет покажут на Параде Победы 

Российская Газета + ещё 1 3 часа назад
Новый тяжелый огнемет покажут на Параде Победы
Фото: РИА Новости
Первая партия тяжелых огнеметов нового поколения ТОС—2 поступит на испытания в войска к 75-летию Победы.
— Первую партию новых огнеметных систем планируется передать на опытно-войсковую эксплуатацию до 9 мая 2020 года. Решение о серийном производстве будет приниматься по ее результатам и после завершения государственных испытаний, — рассказал ТАСС глава концерна "Техмаш" Владимир Лепин.
Характеристики ТОС-2 не разглашаются, известно лишь, что они улучшены по сравнению с тяжелыми огнеметами первого поколения ("Буратино" и "Солнцепек"). Видимым отличием новой машины, известной как "Тосочка" станет колесная база — судя по появившимся в Сети изображениям, ТОС-2 смонтировали на шасси грузовика "Урал" повышенной проходимости. Также огнемет получил манипулятор для самостоятельного перезаряжания — ранее для этого требовалась специальная машина.
Новый огнемет покажут на Параде Победы в Москве, сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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Теги:
Армия , Владимир Лепин , Игорь Кириллов , Техмаш , ИТАР-ТАСС
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